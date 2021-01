“Tutto finto”. GF Vip, Stefania Orlando, il retroscena che nessuno si aspettava lo svela proprio Tommaso Zorzi (Di domenica 10 gennaio 2021) Ha fatto davvero molto scalpore la lite avvenuta nella Casa del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due stavano preparando il balletto per lo speciale di Capodanno e per una divergenza sulla coreografia hanno iniziato a discutere. “Uno che si è messo lì a fare Tutto e tu rompi i cog****i per due passi”. ha esclamato l’influencer milanese. Ad un certo punto sono volate parole grosse con Tommy che ha dato della ‘psicopatica’ alla Orlando e questa che, ovviamente, c’è rimasta malissimo. Successivamente i due hanno fatto pace. Tommaso ha spiegato che non pensava veramente quello che aveva detto e Stefania si è mostrata disposta al perdono. Lo stesso video della riappacificazione, con Zorzi che ha dato scherzosamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Ha fatto davvero molto scalpore la lite avvenuta nella Casa del Grande Fratello Vip tra. I due stavano preparando il balletto per lo speciale di Capodanno e per una divergenza sulla coreografia hanno iniziato a discutere. “Uno che si è messo lì a faree tu rompi i cog****i per due passi”. ha esclamato l’influencer milanese. Ad un certo punto sono volate parole grosse con Tommy che ha dato della ‘psicopatica’ allae questa che, ovviamente, c’è rimasta malissimo. Successivamente i due hanno fatto pace.ha spiegato che non pensava veramente quello che aveva detto esi è mostrata disposta al perdono. Lo stesso video della riappacificazione, conche ha dato scherzosamente ...

LegaSalvini : ++ 'SEI FINTO, FALSO E IPOCRITA!'. IL POVERO SOLANGE 15 ANNI FA AVEVA GIÀ CAPITO TUTTO. GLI INSULTI IRREPITIBILI DI… - HuffPostItalia : 'Noi infermieri, artisti del terrore, vi abbiamo ingannato. Era tutto finto, anche le morti' - _heysestra : @islatuita No, dice che Samantha le ha raccontato che Stefania e Cecilia avrebbero finto di litigare tra loro... Da… - _Lou1s_28_ : RT @99wallss: sto leggendo cose assurde tipo che moltx pensano che H non ne sapesse nulla ma io dico fino a ieri era una testa di cazzo e o… - 99wallss : sto leggendo cose assurde tipo che moltx pensano che H non ne sapesse nulla ma io dico fino a ieri era una testa di… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto finto Gli infermieri inscenano un monologo: Cari negazionisti, era tutto finto InfermieristicaMente Cosa ha fatto Coco Chanel

La stilista francese, morta cinquant'anni fa, rivoluzionò il modo in cui si vestivano le donne, liberandole da corsetti e crinoline: e si fece notare per mille altre cose ...

Il titolare dell’enoteca: la nostra categoria è la più penalizzata

"Siamo stati dimenticati. Anche da stampa e tv". Lo sfogo arriva da Pieranica, dal ristorante-enoteca Croce di Malta il cui titolare, Alessandro Levici (nella foto), 45 anni, di Izano, senza voler ent ...

La stilista francese, morta cinquant'anni fa, rivoluzionò il modo in cui si vestivano le donne, liberandole da corsetti e crinoline: e si fece notare per mille altre cose ..."Siamo stati dimenticati. Anche da stampa e tv". Lo sfogo arriva da Pieranica, dal ristorante-enoteca Croce di Malta il cui titolare, Alessandro Levici (nella foto), 45 anni, di Izano, senza voler ent ...