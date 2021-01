Si ammala di leucemia, il suo intero paese fa esami per la donare midollo. Emma Marrone fa un appello (Di domenica 10 gennaio 2021) Tutti uniti per salvare la vita a Fabrizio, un 44enne al quale l’estate scorsa è stata diagnosticata la leucemia. Siamo ad Aradeo, un paese nel sud Salento dove Fabrizio, padre di due bambini, è molto conosciuto. Da qui la decisione di dare via a una catena di solidarietà commovente: tra i suoi abitanti si sta cercando, attraverso il test della ‘tipizzazione’, di trovare il donatore compatibile al trapianto del midollo osseo, per potergli salvare la vita. Tutti in fila per fare gli esami: uomini e donne in buona salute, di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, uniti per una “campagna” avviata sui social dalle sorelle di Fabrizio e diventata in breve virale, con il coordinamento di Admo Puglia. Importantissimi gli appelli lanciati da numerosi artisti salentini tra cui tra cui Cesko, gli Après la Classe, ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Tutti uniti per salvare la vita a Fabrizio, un 44enne al quale l’estate scorsa è stata diagnosticata la. Siamo ad Aradeo, unnel sud Salento dove Fabrizio, padre di due bambini, è molto conosciuto. Da qui la decisione di dare via a una catena di solidarietà commovente: tra i suoi abitanti si sta cercando, attraverso il test della ‘tipizzazione’, di trovare il donatore compatibile al trapianto delosseo, per potergli salvare la vita. Tutti in fila per fare gli: uomini e donne in buona salute, di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, uniti per una “campagna” avviata sui social dalle sorelle di Fabrizio e diventata in breve virale, con il coordinamento di Admo Puglia. Importantissimi gli appelli lanciati da numerosi artisti salentini tra cui tra cui Cesko, gli Après la Classe, ed ...

QuotidianPost : Si ammala di leucemia e i compaesani si offrono di donare il midollo - FQMagazineit : Si ammala di leucemia, il suo intero paese fa esami per la donare midollo. Emma Marrone fa un appello - vivere_sardegna : Si ammala di leucemia, paese fa esami per donare midollo - Noe77839369 : RT @OperaFisista: Si ammala di leucemia, paese fa esami per donare midollo - Cronaca - ANSA - puglianotizie24 : Si ammala di leucemia, Aradeo fa gli esami per donare il midollo: appelli anche da Emma e Après La Classe… -

Ultime Notizie dalla rete : ammala leucemia Si ammala di leucemia, paese fa esami per donare midollo - Cronaca ANSA Nuova Europa Si ammala di leucemia e i compaesani si offrono di donare il midollo

Una commovente storia di solidarietà che ha come teatro Aradeo, nel Salento. In fila per donare il midollo a un 44enne ...

Stroncato dalla leucemia a trent'anni

LONGARONEAveva solo 30 anni Renè Bez, il giovane di Longarone scomparso ieri mattina dopo tre anni di malattia e di lotta contro la leucemia. Originario di Igne, Renè viveva nel capoluogo e ...

Una commovente storia di solidarietà che ha come teatro Aradeo, nel Salento. In fila per donare il midollo a un 44enne ...LONGARONEAveva solo 30 anni Renè Bez, il giovane di Longarone scomparso ieri mattina dopo tre anni di malattia e di lotta contro la leucemia. Originario di Igne, Renè viveva nel capoluogo e ...