Scomparsa nel nulla, ricerche senza sosta: "Aiutateci a ritrovare Paolina" (Di domenica 10 gennaio 2021) Chiavenna (Sondrio), 10 gennaio 2020 - Sono riprese stamattina all'alba le ricerche di Paolina Gadola , classe 1949, Scomparsa da venerdì nel tardo pomeriggio dalla sua abitazione di Chiavenna. Oggi ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 10 gennaio 2021) Chiavenna (Sondrio), 10 gennaio 2020 - Sono riprese stamattina all'alba lediGadola , classe 1949,da venerdì nel tardo pomeriggio dalla sua abitazione di Chiavenna. Oggi ...

Task force in azione tra Chiavenna e Mese. Della donna si sono perse le tracce da venerdì. L'appello del sindaco Della Bitta ...

Jonas Neubauer, 7 volte campione del mondo di Tetris, è morto a 39 anni

Jonas Neubauer, sette volte campione del mondo di Tetris e definito da Vice “il miglior giocatore di Tetris del mondo”, è scomparso nelle scorse ore all’età di 39 anni. La sua morte è stata annunciata ...

Task force in azione tra Chiavenna e Mese. Della donna si sono perse le tracce da venerdì. L'appello del sindaco Della Bitta ...

Jonas Neubauer, sette volte campione del mondo di Tetris e definito da Vice "il miglior giocatore di Tetris del mondo", è scomparso nelle scorse ore all'età di 39 anni. La sua morte è stata annunciata ...