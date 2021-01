Roma-Inter 2-2, il Milan ringrazia e scappa (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma e Inter pareggiano 2-2, il Milan ringrazia e scappa. All’Olimpico, giallorossi e nerazzurri danno vita ad un match spettacolare. La Roma sblocca il risultato al 17? con Pellegrini, che fa centro dal limite dell’area con rasoterra leggermente deviato. L’Inter riparte a testa bassa, colleziona occasioni in serie e colpisce due volte in avvio di ripresa. Al 56?, Skriniar azzecca il colpo di testa vincente sul corner proveniente da destra: palla in rete, 1-1. La Roma soffre, la formazione di Conte continua a spingere e mette la freccia al 63? con Hakimi, che dipinge un sinistro perfetto e spedisce il pallone all’incrocio: 1-2. I padroni di casa riescono a reagire e trovano il pari all’85’ con Mancini: colpo di testa su corner da destra, Handanovic immobile e 2-2. Il ... Leggi su funweek (Di domenica 10 gennaio 2021)pareggiano 2-2, ile scappa. All’Olimpico, giallorossi e nerazzurri danno vita ad un match spettacolare. Lasblocca il risultato al 17? con Pellegrini, che fa centro dal limite dell’area con rasoterra leggermente deviato. L’riparte a testa bassa, colleziona occasioni in serie e colpisce due volte in avvio di ripresa. Al 56?, Skriniar azzecca il colpo di testa vincente sul corner proveniente da destra: palla in rete, 1-1. Lasoffre, la formazione di Conte continua a spingere e mette la freccia al 63? con Hakimi, che dipinge un sinistro perfetto e spedisce il pallone all’incrocio: 1-2. I padroni di casa riescono a reagire e trovano il pari all’85’ con Mancini: colpo di testa su corner da destra, Handanovic immobile e 2-2. Il ...

Inter : ???? | AAAAAACHRAAAAAFFFFF!!! 63' - Spettacolo a Roma!!! Sinistro a giro spettacolare di #Hakimi!!! Risultato ribalt… - GOAL_ID : Salutate la CAPOLISTA! ?? 1. Milan 40 2. Inter 36 3. Roma 33 4. Atalanta 31 5. Juventus 30 - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Eccoci dentro l'Olimpico di Roma: oggi scendiamo in campo in ???? #RomaInter #FORZAINTER - FlussoPensieri : @Prvnceeeee Poche occasioni da una parte e dall'altra, ma Roma meglio messa in campo. L'Inter non trovava linee di passaggio. - PugilistSteve : Roma 2-2 Inter: Late Mancini header denies Nerazzurri -