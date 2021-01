Recovery: Lega, 'a Bruxelles no voto a favore ma astensione su regolamento' (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen (Adnkronos) - “I soldi del Recovery Plan? Due terzi sono a prestito, da rendicontare entro il 2026, da restituire entro il 2056. Ma per averli il regolamento impone di rispettare le regole dell'austerità, quelle che l'Europa ha sospeso per combattere il Covid". Lo dicono il responsabile Economia della Lega Alberto Bagnai e gli europarlamentari Marco Zanni, capogruppo di Identità e democrazia, e Marco Campomenosi, capodeLegazione della Lega al Parlamento europeo. "Quando le regole torneranno in vigore, l'Europa potrà imporci le solite politiche: azzeramento di Quota 100 e aumento dell'età per andare in pensione; riforma del catasto e aumento delle tasse sugli immobili e sulla casa; rimodulazione e aumento dell'Iva e delle bollette; patrimoniale sui risparmi privati -proseguono-. Insomma, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen (Adnkronos) - “I soldi delPlan? Due terzi sono a prestito, da rendicontare entro il 2026, da restituire entro il 2056. Ma per averli ilimpone di rispettare le regole dell'austerità, quelle che l'Europa ha sospeso per combattere il Covid". Lo dicono il responsabile Economia dellaAlberto Bagnai e gli europarlamentari Marco Zanni, capogruppo di Identità e democrazia, e Marco Campomenosi, capodezione dellaal Parlamento europeo. "Quando le regole torneranno in vigore, l'Europa potrà imporci le solite politiche: azzeramento di Quota 100 e aumento dell'età per andare in pensione; riforma del catasto e aumento delle tasse sugli immobili e sulla casa; rimodulazione e aumento dell'Iva e delle bollette; patrimoniale sui risparmi privati -proseguono-. Insomma, il ...

