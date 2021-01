Nuovo Dpcm, ipotesi cambio dei parametri Covid: ecco le regioni a rischio zona rossa (Di domenica 10 gennaio 2021) Il governo starebbe pensando, su suggerimento dell’Iss e d’accordo con il Cts, di modificare i criteri in base ai quali le regioni vengono collocate nelle varie fasce colorate. In particolare, la proposta sul tavolo è questa: la zona rossa scatterebbe in automatico quando l'incidenza settimanale è di 250 casi Covid ogni 100mila abitanti. Guardando ai numeri attuali, a rischio ci sarebbero Veneto ed Emilia-Romagna. Dubbiosi i governatori: se ne discuterà nella riunione di lunedì Leggi su tg24.sky (Di domenica 10 gennaio 2021) Il governo starebbe pensando, su suggerimento dell’Iss e d’accordo con il Cts, di modificare i criteri in base ai quali levengono collocate nelle varie fasce colorate. In particolare, la proposta sul tavolo è questa: lascatterebbe in automatico quando l'incidenza settimanale è di 250 casiogni 100mila abitanti. Guardando ai numeri attuali, aci sarebbero Veneto ed Emilia-Romagna. Dubbiosi i governatori: se ne discuterà nella riunione di lunedì

sole24ore : Crescono i contagi, stretta in arrivo con il nuovo Dpcm - rtl1025 : ?? La nuova ordinanza che vede il passaggio in area arancione di #Calabria, #EmiliaRomagna, #Lombardia, #Sicilia e… - ricpuglisi : Secondo il solito retroscena di Guerzoni e Sarzanini il CTS ha in mente di cambiare ANCORA UNA VOLTA i criteri che… - gallintermedia : RT @SkyTG24: Nuovo Dpcm, ipotesi cambio dei parametri Covid: ecco le regioni a rischio zona rossa - giovampiero1 : Nuovo DPCM, emergono le prime indiscrezioni: si va verso l’introduzione di un inedito parametro -