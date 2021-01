Nane brune in abito gioviano (Di domenica 10 gennaio 2021) Un team di ricerca guidato dall'Università dell'Arizona ha scoperto che le Nane brune sembrano sorprendentemente simili a Giove. Venti ad alta velocità corrono paralleli all'equatore, mescolando le atmosfere ed il calore che emerge dall'interno. I poli sono dominati da tempeste vorticose. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 10 gennaio 2021) Un team di ricerca guidato dall'Università dell'Arizona ha scoperto che lesembrano sorprendentemente simili a Giove. Venti ad alta velocità corrono paralleli all'equatore, mescolando le atmosfere ed il calore che emerge dall'interno. I poli sono dominati da tempeste vorticose.

zazoomblog : Nane brune in abito gioviano - #brune #abito #gioviano - _AliveUniverse : Le nane brune sono simili a Giove. Venti ad alta velocità corrono paralleli all'equatore, mescolando le atmosfere e… - gabrielanthonyp : A caccia di tempeste nelle atmosfere delle nane brune più vicine alla Terra - tbdnonymous : Con Tess a caccia di tempeste nelle nane brune più vicine alla Terra - DavidePatitucci : RT @AnsaScienza: Abito a strisce come #Giove per le due vicine di casa della #Terra Sono una coppia di nane brune a 6,5 anni luce con l’#at… -

Ultime Notizie dalla rete : Nane brune Tempeste nelle atmosfere delle nane brune Media Inaf Abito a strisce come Giove per le due vicine di casa della Terra

Indossano un abito a strisce le due nane brune più vicine alla Terra, una coppia di stelle mancate a soli 6,5 anni luce di distanza. È l’aspetto delle loro atmosfere per colpa di forti venti che soffi ...

A caccia di tempeste nelle atmosfere delle nane brune più vicine alla Terra

Individuate bande atmosferiche in rotazione nelle due nane brune più vicine alla Terra, che formano un sistema binario, a soli 6,5 anni luce da noi. Le due nane brune sono dominate da venti che fluisc ...

Indossano un abito a strisce le due nane brune più vicine alla Terra, una coppia di stelle mancate a soli 6,5 anni luce di distanza. È l’aspetto delle loro atmosfere per colpa di forti venti che soffi ...Individuate bande atmosferiche in rotazione nelle due nane brune più vicine alla Terra, che formano un sistema binario, a soli 6,5 anni luce da noi. Le due nane brune sono dominate da venti che fluisc ...