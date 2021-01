Matteo Renzi, amaro sfogo: “Conte è troppo tranquillo”, l’ombra di un accordo clamoroso (Di domenica 10 gennaio 2021) Renzi Conte “guerra” aperta. Forse le cose non stanno andando come il senatore fiorentino si aspettava. Il premier, come spiega un retroscena di Tommaso Labate sul Corriere della Sera, pare al leader di Italia Viva “troppo sereno. Dovrebbe essere preoccupato, invece mi pare che non lo sia affatto”. E ancora: «Magari ha già un accordo con Berlusconi, magari c’è un pezzo di Forza Italia che gli ha già garantito i voti in Parlamento che verrebbero meno senza Italia Viva. Non riesco a spiegarmi altrimenti questa sua tranquillità. A questo punto della storia non si può escludere nulla. E poi oh, com’è che si dice, il “becco”», che è il modo in cui in Toscana si definisce il marito tradito, «è sempre l’ultimo a sapere le cose? Magari hanno già combinato tutto e io non lo so». leggi anche l’articolo —> Trump «crudele, ... Leggi su urbanpost (Di domenica 10 gennaio 2021)“guerra” aperta. Forse le cose non stanno andando come il senatore fiorentino si aspettava. Il premier, come spiega un retroscena di Tommaso Labate sul Corriere della Sera, pare al leader di Italia Viva “sereno. Dovrebbe essere preoccupato, invece mi pare che non lo sia affatto”. E ancora: «Magari ha già uncon Berlusconi, magari c’è un pezzo di Forza Italia che gli ha già garantito i voti in Parlamento che verrebbero meno senza Italia Viva. Non riesco a spiegarmi altrimenti questa sua tranquillità. A questo punto della storia non si può escludere nulla. E poi oh, com’è che si dice, il “becco”», che è il modo in cui in Toscana si definisce il marito tradito, «è sempre l’ultimo a sapere le cose? Magari hanno già combinato tutto e io non lo so». leggi anche l’articolo —> Trump «crudele, ...

