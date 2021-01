LIVE Dakar 2021, settima tappa in DIRETTA: Al Rajhi beffa Peterhansel tra le auto (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.44 QUAD – Dopo 398 km guida sempre l’argentino Andujar (7240 Team) con 2’50” di margine sul cileno Pedemonte (Enrico Racing Team) e 8’19” sul francese Giroud (Team Giroud). 12.35 CAMION – E’ sempre la Kamaz-Master a dominare la scena: dopo 316 km Sotnikov passa al comando con 36? su Karginov, 1’29” su Shibalov e 2’35” su Mardeev. 12.26 auto – Colpo di scena nel finale di tappa con il saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota) che ha scavalcato il francese Stephane Peterhansel (Mini) aggiudicandosi la vittoria parziale per appena 48?. 3° lo spagnolo Carlos Sainz (Mini) a 1’15”, 4° il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) a 2’48”. 11.48 auto – Dopo 358 km (decimo intermedio) comanda sempre il francese Peterhansel (Mini) ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.44 QUAD – Dopo 398 km guida sempre l’argentino Andujar (7240 Team) con 2’50” di margine sul cileno Pedemonte (Enrico Racing Team) e 8’19” sul francese Giroud (Team Giroud). 12.35 CAMION – E’ sempre la Kamaz-Master a dominare la scena: dopo 316 km Sotnikov passa al comando con 36? su Karginov, 1’29” su Shibalov e 2’35” su Mardeev. 12.26– Colpo di scena nel finale dicon il saudita Yazeed Al(Toyota) che ha scavalcato il francese Stephane(Mini) aggiudicandosi la vittoria parziale per appena 48?. 3° lo spagnolo Carlos Sainz (Mini) a 1’15”, 4° il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) a 2’48”. 11.48– Dopo 358 km (decimo intermedio) comanda sempre il francese(Mini) ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Dakar LIVE Dakar 2021, settima tappa in DIRETTA: Al Rajhi beffa Peterhansel tra le auto OA Sport Dakar 2021, tappa 7: la costanza premia Brabec, Cornejo leader per 1"

La settima tappa della Dakar 2021 è la prima parte della “Marathon”, senza assistenza al bivacco della notte. Toby Price e Ricky Brabec si alternano in testa; sul finale Kevin Benavides passa al coman ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.48 AUTO - Dopo 358 km (decimo intermedio) comanda sempre il francese Peterhansel (Mini) con 3'26" sul saudita Al Rajhi (Toyota). Sainz è terzo sull'altra M ...

