LIVE Biathlon, Staffette Oberhof in DIRETTA: Hofer-Wierer nella single mixed cercano il colpo, Vittozzi per il riscatto (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e i pettorali di partenza – La presentazione delle Staffette di oggi Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Staffette a Oberhof (Germania), sede della tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon. Sulle nevi della Rennsteig Arena una giornata all’insegna dello spettacolo e dell’agonismo nei quali gli azzurri vorranno farsi valere. Alle 11.30 prenderà il via la prova della staffetta mista, nella quale l’Italia si presenterà con una formazione diversa da quella solita. Al lancio ci sarà la giovane Irene Lardschneider che precederà Lisa Vittozzi. La sappadina, dopo la brutta prova della sprint (il cui risultato non le ha permesso di prendere parte ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e i pettorali di partenza – La presentazione delledi oggi Buongiorno e bentrovati alladella(Germania), sede della tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di. Sulle nevi della Rennsteig Arena una giornata all’insegna dello spettacolo e dell’agonismo nei quali gli azzurri vorranno farsi valere. Alle 11.30 prenderà il via la prova della staffetta mista,quale l’Italia si presenterà con una formazione diversa da quella solita. Al lancio ci sarà la giovane Irene Lardschneider che precederà Lisa. La sappadina, dopo la brutta prova della sprint (il cui risultato non le ha permesso di prendere parte ...

