La cella | il letto e la botola | l' inferno del piccolo Giuseppe Di Matteo

(Di domenica 10 gennaio 2021) L'11 gennaio di 25 anni fa, venne strangolato e sciolto nell'acido il figlio del pentito che per primo parlò della strage di Capaci. Il padre: "I mafiosi sono delle bestie, ma alla fine ha vinto lui"

L'11 gennaio di 25 anni fa, venne strangolato e sciolto nell'acido il figlio del pentito che per primo parlò della strage di Capaci. Il padre: ...I resoconti sull’anno che è appena trascorso ci hanno ricordato il dolore per una intera generazione di anziani che ci ha lasciato, la sofferenza di figli che non hanno potuto dare l’ultimo saluto a g ...