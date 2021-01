‘La Casa di Carta’, è rottura tra Jaime Lorente e Maria Pedraza? L’indiscrezione (Di domenica 10 gennaio 2021) L’inizio del 2021 potrebbe non aver portato fortuna a María Pedraza e Jaime Lorente. I due attori de La Casa di Carta si erano conosciuti ed innamorati proprio sul set nei panni di Alison Parker e del rapinatore Denver. Nonostante siano ormai una coppia da circa due anni, negli ultimi giorni si è diffusa un’indiscrezione secondo cui tra loro sarebbe arrivata la rottura. Già nella scorsa estate, si era diffuso un gossip simile, ma i diretti interessati erano intervenuti per smentirlo. Questa volta, invece, tutto tace. La fonte del rumor è proprio E! News, un sito spagnolo che specifica che tra i due sarebbe finita proprio intorno al 12 dicembre 2020. Il motivo? Probabilmente, entrambi sarebbero troppo presi dai loro impegni lavorativi. Infatti, se Jaime ha preso parte alla nuova serie ... Leggi su isaechia (Di domenica 10 gennaio 2021) L’inizio del 2021 potrebbe non aver portato fortuna a María. I due attori de Ladi Carta si erano conosciuti ed innamorati proprio sul set nei panni di Alison Parker e del rapinatore Denver. Nonostante siano ormai una coppia da circa due anni, negli ultimi giorni si è diffusa un’indiscrezione secondo cui tra loro sarebbe arrivata la. Già nella scorsa estate, si era diffuso un gossip simile, ma i diretti interessati erano intervenuti per smentirlo. Questa volta, invece, tutto tace. La fonte del rumor è proprio E! News, un sito spagnolo che specifica che tra i due sarebbe finita proprio intorno al 12 dicembre 2020. Il motivo? Probabilmente, entrambi sarebbero troppo presi dai loro impegni lavorativi. Infatti, seha preso parte alla nuova serie ...

