Juventus-Sassuolo, Paratici: “I calciatori non sono robot, giochiamo sempre per vincere. Mercato? Rispondo così” (Di domenica 10 gennaio 2021) Parola a Fabio Paratici.Il DS della Juventus, Fabio Paratici, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha parlato prima del match contro il Sassuolo, che chiude la diciassettesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del dirigente bianconero.VIDEO Juventus-Sassuolo, emergenza in difesa per Pirlo: le scelte del tecnico per la sfida dello StadiumSassuolo – "Noi giochiamo sempre per vincere. Siamo qui per cercare di fare meglio possibile, di migliorare, ma la classifica si guarderà a marzo/aprile".CAMPIONATO – "Sicuramente lo scorcio finale anche della scorsa stagione ha evidenziato le caratteristiche del ‘nuovo’ campionato. I giocatori non sono macchine, quindi devi crearti da solo il livello ... Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) Parola a Fabio.Il DS della, Fabio, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha parlato prima del match contro il, che chiude la diciassettesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del dirigente bianconero.VIDEO, emergenza in difesa per Pirlo: le scelte del tecnico per la sfida dello Stadium– "Noiper. Siamo qui per cercare di fare meglio possibile, di migliorare, ma la classifica si guarderà a marzo/aprile".CAMPIONATO – "Sicuramente lo scorcio finale anche della scorsa stagione ha evidenziato le caratteristiche del ‘nuovo’ campionato. I giocatori nonmacchine, quindi devi crearti da solo il livello ...

romeoagresti : #Juventus, buone notizie dalla rifinitura: #Morata sta meglio ed è stato convocato. Partirà dalla panchina // Good… - juventusfc : Vigilia di #JuveSassuolo ??? A?llenamento dedicato alla tattica al #TrainingCenter ? Q?ui invece le parole di Miste… - juventusfc : #JuveSassuolo, did you know? ?? Quello che c'è da sapere sulla gara di questa sera! ???? - richthesizzlerr : RT @geglobo: Juventus recebe Sassuolo no Campeonato Italiano. Siga: - internewsit : Juventus, Pirlo pensa anche all'Inter: Rabiot in panchina col Sassuolo - -