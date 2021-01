Juventus-Sassuolo, Caputo: “Ci manca step con le grandi, avanti con le nostre idee di gioco” (Di domenica 10 gennaio 2021) "Ci manca lo step con le grandi, non è assolutamente facile ma dobbiamo andare avanti con la nostra idea di gioco".Queste le dichiarazioni dell'attaccante del Sassuolo Francesco Caputo che, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel pre-gara del match dell'Allianz contro la Juventus, ha analizzato l'importante banco di prova che questa sera attenderà la sua squadra."Forse ci è mancato un po' di attenzione in più con le grandi". Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) "Cilocon le, non è assolutamente facile ma dobbiamo andarecon la nostra idea di".Queste le dichiarazioni dell'attaccante delFrancescoche, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel pre-gara del match dell'Allianz contro la, ha analizzato l'importante banco di prova che questa sera attenderà la sua squadra."Forse ci èto un po' di attenzione in più con le".

