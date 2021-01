Juventus, l’ennesimo record di Cristiano Ronaldo (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha raggiunto Josep Bican in cima alla classifica dei marcatori di tutti i tempi Cristiano Ronaldo è entrato a gamba tesa nella storia con un altro record: il portoghese ha raggiunto Josef Bican al primo posto della classifica che tiene conto dei goleador.z Quello contro il Sassuolo è stato il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’attaccante dellaha raggiunto Josep Bican in cima alla classifica dei marcatori di tutti i tempiè entrato a gamba tesa nella storia con un altro: il portoghese ha raggiunto Josef Bican al primo posto della classifica che tiene conto dei goleador.z Quello contro il Sassuolo è stato il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Group8g : @Skysurfer72 Esatto ma sarà ancora più bello vincere il 1 DECIMO .. perché siccome L’opinione pubblica mediatica ha… - ROSSIPA42950428 : RT @enzomarangio: Complicata, stregata, combattuta: queste sono le gare che la #Juventus non fallisce mai. Non chiedetele di essere bella,… - enzomarangio : Complicata, stregata, combattuta: queste sono le gare che la #Juventus non fallisce mai. Non chiedetele di essere b… - ItaTvfan : #JuveSassuolo i rigori che ci sono che non danno alla #Juventus li regalano al #Milan..... #Cesari come giustific… - dgiorgio73 : Il tweet delle @NapoliLadies qui sotto, costrette a rimuovere i complimenti alla Juventus è l’ennesimo simbolo del… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus l’ennesimo SNAI – Serie A: Juve rigenerataA Marassi il «2» bianconero vola basso Fortune Italia