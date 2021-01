Il terzo incomodo tra te ed il tuo partner è lo smart working: ecco come influisce sui rapporti intimi (Di domenica 10 gennaio 2021) smart working e rapporti intimi sono legati da una stretta correlazione: ecco perché e che cosa succede quando sei a lavoro da casa. Sei chiuso in casa con il tuo partner ormai da mesi, eppure tra di voi gli incontri “sotto le lenzuola” non accennano a migliorare? Ti aspettavi che la situazione sarebbe di certo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 10 gennaio 2021)sono legati da una stretta correlazione:perché e che cosa succede quando sei a lavoro da casa. Sei chiuso in casa con il tuoormai da mesi, eppure tra di voi gli incontri “sotto le lenzuola” non accennano a migliorare? Ti aspettavi che la situazione sarebbe di certo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

suuunliam : @eibitches @ossob_ @renattatataa mi tocca fare pure da terzo incomodo - accountprelemi : RT @bollicina28976: Rosalinda: 'il mio show l'ho fatto ora voglio fare il terzo incomodo' Giulia: 'no tu sei il terzo punto. comodo no inco… - rosmeello : RT @LodoUniversers: rosalinda: 'il mio show l'ho fatto ora voglio fare il terzo incomodo' giulia: 'no tu sei il terzo punto. comodo no inco… - erikapretti21 : RT @bollicina28976: Rosalinda: 'il mio show l'ho fatto ora voglio fare il terzo incomodo' Giulia: 'no tu sei il terzo punto. comodo no inco… - pierpyyyyyyy : RT @bollicina28976: Rosalinda: 'il mio show l'ho fatto ora voglio fare il terzo incomodo' Giulia: 'no tu sei il terzo punto. comodo no inco… -

Ultime Notizie dalla rete : terzo incomodo Israele torna al voto. Un terzo incomodo tra Bibi e Gantz Formiche.net Gravina: “I playoff possono dare maggiore appeal al calcio italiano. Futuro Mancini? Scelga con il cuore”

Gravina: playoff e Nazionale italiana Gravina () Parte subito dalla questione legata al futuro di Roberto Mancini alla guida dell’Italia: “Il ct ha un contratto ch ...

La coppa del mondo in val di Fiemme dal 14 al 17 gennaio

È un calendario che grida vendetta quello della combinata nordica che nel weekend dal 14 al 17 gennaio sarà di scena in Val di Fiemme, sui trampolini dello Stadio del Salto di Predazzo e al Centro del ...

Gravina: playoff e Nazionale italiana Gravina () Parte subito dalla questione legata al futuro di Roberto Mancini alla guida dell’Italia: “Il ct ha un contratto ch ...È un calendario che grida vendetta quello della combinata nordica che nel weekend dal 14 al 17 gennaio sarà di scena in Val di Fiemme, sui trampolini dello Stadio del Salto di Predazzo e al Centro del ...