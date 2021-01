De Luca, richiamo ai negozianti e nuova decisione sulla scuola: no agli 'Open day' (Di domenica 10 gennaio 2021) Dosi finite, De Luca: 'Si interrompe la campagna di vaccinazioni anti-Covid' 10 gennaio 2021 Un 'richiamo all'osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti per l'esercizio delle attività ... Leggi su napolitoday (Di domenica 10 gennaio 2021) Dosi finite, De: 'Si interrompe la campagna di vaccinazioni anti-Covid' 10 gennaio 2021 Un 'all'osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti per l'esercizio delle attività ...

mauro21882527 : Ma qualcuno ha calcolato che per ogni vaccino fatto occorre metterne da parte un secondo per il richiamo nel giro d… - TeleradioNews : Campania. Covid-19: ‘monito’ del governatore De Luca per contenere l’epidemia - - TeleradioNews : Campania. Covid-19: ‘monito’ del governatore De Luca per contenere l’epidemia - - TeleradioNews : Campania. Covid-19: ‘monito’ del governatore De Luca per contenere l’epidemia - - infoitinterno : Valle Caudina: domani Campania in zona gialla, De Luca firma richiamo per bar, ristoranti e scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Luca richiamo Da De Luca richiamo alla sicurezza. Ecco le regole per scuola e ristorazione Info Cilento Recco: “Le differenze servono a far crescere” (2)

L’arcivescovo di Genova Marco Tasca è molto presente nella realtà delle parrocchie e nei problemi del clero. Abbiamo chiesto a Gian Luca Buccilli un giudizio sul prelato presente questa sera a Recco ...

Vaccini, Richeldi: in Italia resta richiamo dopo 21 giorni

Stampa“In Italia resta, al momento, l’indicazione di effettuare la seconda dose, ovvero il richiamo, del vaccino Pfizer-BioNTech dopo 21 giorni dall’inoculazione della prima. Cio’ sulla base delle att ...

L’arcivescovo di Genova Marco Tasca è molto presente nella realtà delle parrocchie e nei problemi del clero. Abbiamo chiesto a Gian Luca Buccilli un giudizio sul prelato presente questa sera a Recco ...Stampa“In Italia resta, al momento, l’indicazione di effettuare la seconda dose, ovvero il richiamo, del vaccino Pfizer-BioNTech dopo 21 giorni dall’inoculazione della prima. Cio’ sulla base delle att ...