Dakar 2021, Stage 7 - Al Rajhi, a sorpresa, davanti a Peterhansel e Sainz. Dopo il giorno di riposo ad Ha'Il, Yazeed Al Rajhi del team Overdrive Toyota ha messo tutti in riga, vincendo la settima tappa della Dakar 2021. Il saudita ha completato il percorso di 453 chilometri cronometrati (da Ha'il a Sakaka) in 4 ore, 22 minuti e 47 secondi, precedendo le due Mini X-Raid JCW di Peterhansel e Sainz. Successo inaspettato. La vittoria casalinga di Al Rajhi è arrivata grazie allo sprint finale in questa tappa Marathon, portando il suo Toyota Hilux davanti ai due veterani della Dakar, al volante dei loro buggy Mini. Il saudita ha commentato la prestazione odierna affermando: "Avevamo programmato di spingere oggi e lo abbiamo fatto bene. A un certo punto ci eravamo persi, ma ci siamo accorti subito dell'errore e abbiamo perso poco

