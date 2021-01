Dakar 2021, settima tappa da dramma: incidente per Pierre Cherpin, è in coma (Di domenica 10 gennaio 2021) drammatica la quarta partecipazione alla Dakar per Pierre Cherpin. Il pilota francese è infatti rimasto coinvolto in un incidente nel corso della settima tappa, avvenuto al chilometro 128 della prima sezione. Cherpin ha sbattuto violentemente la testa e al momento è all’ospedale di Sakaka, dove si trova in coma farmacologico. tappa nerissima la settima, dato che in precedenza anche l’indiano Santosh è stato ricoverato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021)tica la quarta partecipazione allaper. Il pilota francese è infatti rimasto coinvolto in unnel corso della, avvenuto al chilometro 128 della prima sezione.ha sbattuto violentemente la testa e al momento è all’ospedale di Sakaka, dove si trova infarmacologico.nerissima la, dato che in precedenza anche l’indiano Santosh è stato ricoverato. SportFace.

