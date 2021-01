Cyberpunk 2077 svela uno dei suoi più grandi misteril' assurda posizione di V a letto!

Cyberpunk 2077 svela uno dei suoi più grandi misteri...l'assurda posizione di V a letto! (Di domenica 10 gennaio 2021) Cyberpunk 2077 è un RPG in prima persona pieno di segreti e easter-egg, ma il mistero più importante su cui si sono concentrate tutte le attenzioni dei fan in questi ultimi giorni è uno solo: il modo in cui il protagonista V dorme nel proprio letto. A causa della visuale in prima persona, non è possibile vedere chiaramente la posizione che V assume quando si mette a dormire, ma basta e avanza per capire che non è una posizione "comoda". Da ciò che si vede, sembra quasi che V preferisca addormentarsi di lato e con metà corpo fuori dal letto. Fra la community di Cyberpunk 2077, la bizzarra posizione di V a nanna è diventato un meme virale, soggetto a diverse prese in giro, fra cui un divertente disegno che fa da tempo il giro della rete. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 10 gennaio 2021)è un RPG in prima persona pieno di segreti e easter-egg, ma il mistero più importante su cui si sono concentrate tutte le attenzioni dei fan in questi ultimi giorni è uno solo: il modo in cui il protagonista V dorme nel proprio letto. A causa della visuale in prima persona, non è possibile vedere chiaramente lache V assume quando si mette a dormire, ma basta e avanza per capire che non è una"comoda". Da ciò che si vede, sembra quasi che V preferisca addormentarsi di lato e con metà corpo fuori dal letto. Fra la community di, la bizzarradi V a nanna è diventato un meme virale, soggetto a diverse prese in giro, fra cui un divertente disegno che fa da tempo il giro della rete. Leggi altro...

