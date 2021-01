Concluso lo screening a Calangianus: accertamenti su un dipendente comunale (Di domenica 10 gennaio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: screening e test sierologici, tutti i dati dai… Dai parenti agli spostamenti, tutte le risposte ai… Le carte di pagamento più ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 10 gennaio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili:e test sierologici, tutti i dati dai… Dai parenti agli spostamenti, tutte le risposte ai… Le carte di pagamento più ...

citynowit : Coronavirus a Motta San Giovanni: concluso lo screening per gli asintomatici - brindisilibera : New post (Si è concluso lo screening per il Covid-19 sulla popolazione scolastica mesagnese: ha aderito l’80% degli… - brindisilibera : New post (Si è concluso lo screening per il Covid-19 sulla popolazione scolastica mesagnese: ha aderito l’80% degli… - lanuovariviera : Concluso lo screening di massa a San Benedetto. Oltre 17mila i cittadini esaminati. Sessanta i positivi - Brundisiumnet : Concluso lo screening sulla popolazione scolastica mesagnese: ha aderito l’80% degli interessati -… -