Cashback, chiuso periodo sperimentale di dicembre: parte la fase semestrale (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA – Con la chiusura del periodo sperimentale del Cashback, che si è tenuto dall’8 al 31 dicembre 2020, è partita ufficialmente l’iniziativa su base semestrale. Da Palazzo Chigi si fa sapere che sono stati 5,8 milioni i cittadini iscritti nel periodo sperimentale del programma, con 9,8 milioni di strumenti di pagamento elettronici registrati e oltre 63 milioni di transazioni effettuate. Circa il 50% degli acquisti eseguiti con moneta elettronica ai fini del rimborso nel mese di dicembre ha un importo inferiore ai 25 euro. Sono 3,2 milioni i partecipanti all’Extra Cashback di Natale che hanno raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni e otterranno un rimborso complessivo di oltre 222 milioni di Euro. Leggi su dire (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA – Con la chiusura del periodo sperimentale del Cashback, che si è tenuto dall’8 al 31 dicembre 2020, è partita ufficialmente l’iniziativa su base semestrale. Da Palazzo Chigi si fa sapere che sono stati 5,8 milioni i cittadini iscritti nel periodo sperimentale del programma, con 9,8 milioni di strumenti di pagamento elettronici registrati e oltre 63 milioni di transazioni effettuate. Circa il 50% degli acquisti eseguiti con moneta elettronica ai fini del rimborso nel mese di dicembre ha un importo inferiore ai 25 euro. Sono 3,2 milioni i partecipanti all’Extra Cashback di Natale che hanno raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni e otterranno un rimborso complessivo di oltre 222 milioni di Euro.

Claplaz : RT @ArmidaCuzzocrea: Altro che #cashback La situazione all'Ortopedico Gaetano Pini di #Milano il 7 gennaio 2021: impossibile pagare il #tic… - ArmidaCuzzocrea : Altro che #cashback La situazione all'Ortopedico Gaetano Pini di #Milano il 7 gennaio 2021: impossibile pagare il… - elena67ITA : RT @Gigadesires: Si prospettano nuove chiusure post Epifania dopo che: - bonus vacanze, italiani in vacanza, italiani irresponsabili. - di… - ilPiDiota : RT @Gigadesires: Si prospettano nuove chiusure post Epifania dopo che: - bonus vacanze, italiani in vacanza, italiani irresponsabili. - di… - francoliver2 : RT @Gigadesires: Si prospettano nuove chiusure post Epifania dopo che: - bonus vacanze, italiani in vacanza, italiani irresponsabili. - di… -