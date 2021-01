Bakayoko: “Una vittoria importante per tutti. Dovevamo dare un segnale” (Di domenica 10 gennaio 2021) Ai microfoni di Sky Sport, nel post partita di Udinese-Napoli, Bakayoko. Era una vittoria importante per voi. “Una buona vittoria per la squadra perché stiamo attraversando un momento difficile e Dovevamo dare un segnale, visto che venivamo dalla sconfitta con lo Spezia”. “Spero che il Napoli continui a vincere. Dobbiamo prendere confidenza, che è mancata in questo periodo, ma è un segnale importante per tutti, squadra, allenatore e club”. “Sono molto contento per il primo gol con la maglia del Napoli anche perché è stato il gol della vittoria”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 gennaio 2021) Ai microfoni di Sky Sport, nel post partita di Udinese-Napoli,. Era unaper voi. “Una buonaper la squadra perché stiamo attraversando un momento difficile eun, visto che venivamo dalla sconfitta con lo Spezia”. “Spero che il Napoli continui a vincere. Dobbiamo prendere confidenza, che è mancata in questo periodo, ma è unper, squadra, allenatore e club”. “Sono molto contento per il primo gol con la maglia del Napoli anche perché è stato il gol della”. L'articolo ilNapolista.

