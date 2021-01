Assembramenti intorno a Can Yaman. L'attore si becca 400 euro di multa - (Di domenica 10 gennaio 2021) Roberta Damiata Prima di lasciare l'Italia, l'attore Can Yaman si è visto recapitare una sanzione di 400 euro per aver violato le norme anti-Covid. Sul web però si scatena una rivolta Quattrocento euro di multa all’attore Can Yaman, “colpevole” di aver violato le norme anti-Covid. Questa la parabola finale dei cinque giorni che hanno incendiato la Capitale con l’arrivo del divo turco di Daydreamer, in città per girare uno spot diretto da Ferzan Ozpetek insieme a Claudia Gerini. La sanzione è scattata per l’assembramento che si è formato davanti all’hotel Eden dove centinaia di fan hanno atteso per vedere l’attore. Ma cosa è successo davvero? Moltissimi sono i racconti dell’accaduto che si susseguono sul web che testimoniano come Can ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 10 gennaio 2021) Roberta Damiata Prima di lasciare l'Italia, l'Cansi è visto recapitare una sanzione di 400per aver violato le norme anti-Covid. Sul web però si scatena una rivolta Quattrocentodiall’Can, “colpevole” di aver violato le norme anti-Covid. Questa la parabola finale dei cinque giorni che hanno incendiato la Capitale con l’arrivo del divo turco di Daydreamer, in città per girare uno spot diretto da Ferzan Ozpetek insieme a Claudia Gerini. La sanzione è scattata per l’assembramento che si è formato davanti all’hotel Eden dove centinaia di fan hanno atteso per vedere l’. Ma cosa è successo davvero? Moltissimi sono i racconti dell’accaduto che si susseguono sul web che testimoniano come Can ...

