Vaccini | de Magistris attacca la Regione | file indegne di un Paese civile

(Di sabato 9 gennaio 2021) “Anche oggidi unper vaccinarsi.Campania ed Asl hanno avuto settimane per organizzare un servizio che aspettiamo da mesi. Esseri umani, in particolare personale sanitario, in fila per ore al freddo e sotto la pioggia”. Lo afferma il sindaco ti Napoli, Luigi de, commentando lealla Mostra d’Oltremare dove ieri e’ iniziata la campagna vaccinale. “Subiamo – prosegue – ormai la propaganda di loghi giganteschi, effigi, stemmi, spillette e passerelle politiche, ma ora basta: si sta superando la decenza. Gia’ venivamo dall’esperienza indegna delleper i tamponi -sottolinea il.sindaco – si abbia ora la decenza istituzionale di chiedere scusa, porre rimedio e rispettare la nostra comunita’ cittadina”. ...

mattinodinapoli : De Magistris: «Vaccini, file indegne Regione e Asl del tutte impreparate» - SteAlbamonte : È divertente parlare con alcuni #sovranisti: da Trump passano a de Magistris,poi Renzi, Soros, De Luca, Conte, i va… -

