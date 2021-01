Ultime Notizie Roma del 09-01-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio il ministro per gli affari regionali Francesco boccia convocato per lunedì mattina non riunione con regioni anche upi con all’ordine del giorno le misure per il nuovo dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio all’incontro in programma alle 10:30 partecipare videoconferenza ministro della Salute Roberto Speranza intanto dopo l’abbassamento della soglia delle reti per determinare il posizionamento nelle fasce governo sta pensando di introdurre un’ulteriore stretta per incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti scatta in automatico la zona rossa entro fine febbraio arriveranno in Italia 764 mila dosi del vaccino di moderna mentre per gennaio sono attese complessivamente 133000 dosi sarebbe questo secondo quanto si apprende da fonti qualificate Il piano di ...