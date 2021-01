Tempesta di neve sulla Spagna, tre morti e migliaia di persone bloccate in auto – Video (Di sabato 9 gennaio 2021) Per ora sono tre le persone morte in Spagna a causa della Tempesta di neve che ha colpito il Paese, paralizzando il traffico e lasciando migliaia di persone bloccate nelle auto, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Due, un uomo e una donna, sono state trascinate via dall’acqua in Andalusia, uno, un uomo di 54 anni, è rimasto intrappolato sotto la neve nel comune di Zarzalejo, nella comunità di Madrid. Lo riporta El Paìs. La Tempesta Filomena ha fatto registrare livelli record di neve che non si vedevano da 50 anni. Dieci province della Spagna centrale sono al massimo livello di allerta, compresa la capitale, dove le autorità hanno attivato per la prima volta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Per ora sono tre lemorte ina causa delladiche ha colpito il Paese, paralizzando il traffico e lasciandodinelle, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Due, un uomo e una donna, sono state trascinate via dall’acqua in Andalusia, uno, un uomo di 54 anni, è rimasto intrappolato sotto lanel comune di Zarzalejo, nella comunità di Madrid. Lo riporta El Paìs. LaFilomena ha fatto registrare livelli record diche non si vedevano da 50 anni. Dieci province dellacentrale sono al massimo livello di allerta, compresa la capitale, dove lerità hanno attivato per la prima volta ...

