Si ammala di leucemia, paese fa esami per donare midollo (Di sabato 9 gennaio 2021) ARADEO (LECCE), 09 GEN - Un'intera comunità si candida come donatore di midollo per salvare la vita a un uomo. E' la straordinaria gara di solidarietà che da settimane sta coinvolgendo Aradeo, piccolo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 9 gennaio 2021) ARADEO (LECCE), 09 GEN - Un'intera comunità si candida come donatore diper salvare la vita a un uomo. E' la straordinaria gara di solidarietà che da settimane sta coinvolgendo Aradeo, piccolo ...

cagliaripad : Si ammala di leucemia, paese fa esami per donare midollo - GraziaAmelia : RT @AnsaPuglia: Si ammala di leucemia, paese fa esami per donare midollo. Tutta la comunità salentina di Aradeo. Appelli anche da 'Emma' #A… - OperaFisista : Si ammala di leucemia, paese fa esami per donare midollo - Cronaca - ANSA - AnsaPuglia : Si ammala di leucemia, paese fa esami per donare midollo. Tutta la comunità salentina di Aradeo. Appelli anche da '… - sardanews : Si ammala di leucemia, paese fa esami per donare midollo -

Ultime Notizie dalla rete : ammala leucemia Si ammala di leucemia, paese fa esami per donare midollo - Cronaca ANSA Nuova Europa Si ammala di leucemia, paese fa esami per donare midollo

(ANSA) - ARADEO (LECCE), 09 GEN - Un'intera comunità si candida come donatore di midollo per salvare la vita a un uomo. E' la straordinaria gara di solidarietà che da settimane sta coinvolgendo Aradeo ...

Trentenne ucciso dalla leucemia dopo tre anni di lotta

LONGARONE - Aveva solo 30 anni Renè Bez, il giovane di Longarone scomparso ieri mattina dopo tre anni di malattia e di lotta contro la leucemia. Originario di Igne, Renè viveva ...

(ANSA) - ARADEO (LECCE), 09 GEN - Un'intera comunità si candida come donatore di midollo per salvare la vita a un uomo. E' la straordinaria gara di solidarietà che da settimane sta coinvolgendo Aradeo ...LONGARONE - Aveva solo 30 anni Renè Bez, il giovane di Longarone scomparso ieri mattina dopo tre anni di malattia e di lotta contro la leucemia. Originario di Igne, Renè viveva ...