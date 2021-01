Roma | 38enne arrestato dopo 10 anni di latitanza | abitava in una villa tra auto di lusso e abiti firmati

Leggi su tpi

(Di sabato 9 gennaio 2021)nella suadi10di10dila Polizia di Stato del Commissariato Esquilino dihaunrumeno condannato a 4di reclusione per reati contro il patrimonio e la persona. L’uomo viveva indisturbato in unanella zona residenziale di Fontana Candida con moglie e figli, girava indie indossava vestiti. Per i vicini era innocuo, e neglinon aveva destato alcun sospetto. Ma le Forze dell’Ordine della Capitale hanno portato a segno ...