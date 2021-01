"Restrizioni governo non funzionano contro Covid"/ Ciccozzi "Ormai vicini a lockdown" (Di sabato 9 gennaio 2021) Il professor Massimo Ciccozzi sull'epidemia Covid: "Restrizioni governo non funzionano. Ci stiamo avvicinando a lockdown più stringenti" Leggi su ilsussidiario (Di sabato 9 gennaio 2021) Il professor Massimosull'epidemia: "non. Ci stiamo avvicinando apiù stringenti"

sbonaccini : Chiesto al governo che i ristori per le attività che rimarranno ulteriormente chiuse, o subiranno restrizioni, sian… - matteosalvinimi : Maria Giovanna Maglie: 'La tortura non è finita. Il governo starebbe valutando ulteriori restrizioni. A questo punt… - ricpuglisi : La posizione attuale del governo Conte è francamente imbarazzante per LORO e nociva per NOI: ancora pronti a camb… - Ecatetriformis : RT @SardegnaG: #Covid: Zoffili della Lega, chiede di autorizzare gli spostamenti liberi dei #cacciatori in #Sardegna, nonostante le restriz… - ddgiusto : RT @FabrizioDelpret: A #Lucca, ieri, una mandria di idioti si è riversata in piazza - senza mascherine, senza distanziamento - a ridere e b… -