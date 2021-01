Open Arms: iniziata udienza preliminare Salvini, in aula anche il Procuratore Lo Voi (Di sabato 9 gennaio 2021) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - E' iniziata pochi minuti fa nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo l'udienza preliminare del procedimento a carico dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e omissione di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. In aula c'è anche il Procuratore capo Francesco Lo Voi, oltre all'aggiunto Marzia Sabella e il pm Geri Ferrara. Salvini, arrivato al bunker poco dopo le 9.30, è difeso dall'avvocato Giulia Bongiorno, l'ex ministra leghista. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - E'pochi minuti fa nell'bunker del carcere Ucciardone di Palermo l'del procedimento a carico dell'ex ministro dell'Interno Matteoaccusato di sequestro di persona e omissione di atti di ufficio per la vicenda. Inc'èilcapo Francesco Lo Voi, oltre all'aggiunto Marzia Sabella e il pm Geri Ferrara., arrivato al bunker poco dopo le 9.30, è difeso dall'avvocato Giulia Bongiorno, l'ex ministra leghista.

