Nooo Amadeus sconvolto | in pochissimi secondi succede questo davanti ai suoi occhi Un caso con pochi precedenti su Rai 1

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 gennaio 2021) Gigi Marzullo dasu Rai 1. L'uomo della notte e delle domande impossibili gioca a I Soliti Ignoti. Purtroppo perde la posta in gioco: in palio c'erano 145 mila euro. Marzullo, però, inciampa sull'ultima domanda. E dice: “! E' il fratello dell'altra ignota”. Infatti proprio sul parente misterioso. Il dottore della notte (visto che Marzullo è laureato in Medicina) appare molto divertito. “Alla fine, vedendoli…”, dice quando vede la somiglianza con il parente di un concorrente del game. “Niente da fare” , dicedopo l'errore di Marzullo.“Peccato. Grazie, comunque, per essere stato con noi”, conclude il conduttore di Viale Mazzini.