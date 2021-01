Napoli, voragine Ospedale del Mare: si indaga per disastro colposo (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutovoragine Ospedale del Mare, ipotesi disastro colposo„Napoli – La Procura della Repubblica di Napoli ha ipotizzato il reato di disastro colposo in merito alla voragine che si è aperta nel parcheggio dell’Ospedale del Mare. A coordinare le indagini il procuratore aggiunto Simona Di Monte. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodel, ipotesi– La Procura della Repubblica diha ipotizzato il reato diin merito allache si è aperta nel parcheggio dell’del. A coordinare le indagini il procuratore aggiunto Simona Di Monte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

emergenzavvf : ?? #Napoli, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nel parcheggio dell'Ospedale del Mare per escludere la presenz… - MediasetTgcom24 : Napoli, esplosione all'ospedale del Mare: un cratere di 2mila metri quadri. Guarda le foto #Napoli #esplosione… - Ettore_Rosato : Per fortuna non si è fatto male nessuno. Però guardate che scandalo. Questo è uno dei più grandi ospedali di Napoli… - theonlyjunedoe : RT @RepubblicaTv: Voragine all'Ospedale del Mare, reparti senz'acqua. Il comandante dei vigili del fuoco: 'Priorità è ripristinare l'approv… - Sicilian52 : RT @galatacla: L'ENORME VORAGINE nel parcheggio dell'Ospedale del mare di Ponticelli, presidio dell'Asl Napoli 1, dove è stato allestito un… -