Modella fin da piccola oggi più bella della mamma Cosa fa ora?

Leggi su kronic

(Di sabato 9 gennaio 2021) Sasha Sabbioni è la figliafamosaNatasha Stefanenko. Da bambina ha seguito le ormemadre mache fine ha fatto? Sasha Sabbioni (Instagram)Natasha Stefanenko è una famosa attrice ed exrussa naturalizzata italiana. Da giovane non aveva molta stimasua bellezza, tuttavia decise comunque di iscriversi ad un concorso di bellezza The look of the year a Mosca riuscendo anche a vincere. Grazie a quella vittoria si convince a intraprendere la carriera dae decide di trasferirsi in Italia. I primi passi nella televisione arrivano grazie a degli spot pubblicitari, successivamente viene notata e comincerà la sua ascesa. Grazie anche al suo fascino comincerà ad ...