Milan, Pioli: “Vogliamo essere ambiziosi. Guarderemo la classifica ad aprile” (Di domenica 10 gennaio 2021) La sconfitta contro la Juventus è ormai acqua passata. Questa sembra essere la sensazione che ha trasmesso il Milan nel match contro il Torino. Una sfida superata brillantemente dai rossoneri per 2-0.caption id="attachment 1074489" align="alignnone" width="3000" Milan Pioli, getty/captionLE PAROLE DI PioliIl tecnico Stefano Pioli analizza la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Devo dire che poche volte mi sono sentito così tranquillo. Abbiamo voglia, qualità e motivazioni. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, sapendo interpretare bene la gara e sfruttare i momenti. Non cancelliamo la sconfitta contro la Juventus. Abbiamo giocato una buona gara, ma in alcune partite i dettagli fanno la differenza. Sappiamo che è un momento particolare. Ho la fortuna di avere ragazzi ... Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) La sconfitta contro la Juventus è ormai acqua passata. Questa sembrala sensazione che ha trasmesso ilnel match contro il Torino. Una sfida superata brillantemente dai rossoneri per 2-0.caption id="attachment 1074489" align="alignnone" width="3000", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico Stefanoanalizza la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Devo dire che poche volte mi sono sentito così tranquillo. Abbiamo voglia, qualità e motivazioni. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, sapendo interpretare bene la gara e sfruttare i momenti. Non cancelliamo la sconfitta contro la Juventus. Abbiamo giocato una buona gara, ma in alcune partite i dettagli fanno la differenza. Sappiamo che è un momento particolare. Ho la fortuna di avere ragazzi ...

