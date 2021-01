Meteo – Evoluzione fino a sera: in arrivo un rapido peggioramento con piogge, temporali e nevicate (Di sabato 9 gennaio 2021) Nelle prossime ore si noteranno ulteriori avvisaglie di un rapido peggioramento che riporterà piogge, temporali e nevicate a bassa quota su molte regioni d’Italia. Andiamo dunque a vedere come evolverà la situazione fino a questa sera. Nel corso del pomeriggio e fino a sera, complice la presenza di un vortice di bassa pressione a ovest della Sardegna, il Meteo andrà ulteriormente peggiorando su tutto Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) Nelle prossime ore si noteranno ulteriori avvisaglie di unche riporteràa bassa quota su molte regioni d’Italia. Andiamo dunque a vedere come evolverà la situazionea questa. Nel corso del pomeriggio e, complice la presenza di un vortice di bassa pressione a ovest della Sardegna, ilandrà ulteriormente peggiorando su tutto

LuceverdeRadio : ?#Neve e #Gelo - Sei preparato? ??Informati sull’evoluzione della situazione meteo ??Presta attenzione alla tua a… - infoitinterno : Meteo: PROSSIME ORE, rapido PEGGIORAMENTO con PIOGGE, TEMPORALI e NEVICATE a bassa quota. Evoluzione fino a SERA - TV7Benevento : Meteo: PROSSIME ORE, rapido PEGGIORAMENTO con PIOGGE, TEMPORALI e NEVICATE a bassa quota. Evoluzione fino a SERA... - artskynature : Meteo in deciso forte peggioramento in Italia evoluzione in atto ciclogenesi esplosiva tra masse di aria molto calda e gelo. - LuceverdeRadio : ?#Neve e #Gelo? ??Sei preparato? ? ?Informati sull’evoluzione della situazione meteo ?Presta attenzione alla tua… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Evoluzione Meteo: PROSSIME ORE, rapido PEGGIORAMENTO con PIOGGE, TEMPORALI e NEVICATE a bassa quota. Evoluzione fino a SERA iLMeteo.it Meteo – Evoluzione fino a sera: in arrivo un rapido peggioramento con piogge, temporali e nevicate

Nelle prossime ore si noteranno ulteriori avvisaglie di un rapido peggioramento che riporterà piogge, temporali e nevicate a bassa quota su molte regioni d’Italia. Andiamo dunque a vedere come evolver ...

Maltempo, oltre alla neve ora in Garfagnana l'allerta è anche per le frane

Nella strada del comune di Gallicano che conduce alla frazione di Trassilico, si sta monitorando un masso pericoloso che incombe sulla viabilità sottostante ...

Nelle prossime ore si noteranno ulteriori avvisaglie di un rapido peggioramento che riporterà piogge, temporali e nevicate a bassa quota su molte regioni d’Italia. Andiamo dunque a vedere come evolver ...Nella strada del comune di Gallicano che conduce alla frazione di Trassilico, si sta monitorando un masso pericoloso che incombe sulla viabilità sottostante ...