Maggioranza in crisi | Iv contro le veline di Chigi | prossima riunione in streaming

La Maggioranza continua a vivere giorni difficilissimi, colpa della crisi di governo che come una nuvola nera è ferma sopra Palazzo Chigi. La nuova bozza del Recovery al centro del dibattito, e sebbene le modifiche si avvicinino alle richieste renziane, per le ministre di IV la corsa dell'esecutivo è finita. E allora meglio mettere al sicuro il Recovery plan approvando la nuova bozza in un cdm da convocare martedì o mercoledì al massimo. È finita così, dopo oltre tre ore di trattative, la riunione di ieri fra Giuseppe Conte, Roberto Gualtieri e i capidelegazione della Maggioranza. Nel mezzo di una pandemia e di una profondissima crisi economica, il lungo incontro a Palazzo Chigi si è trasformato in uno scontro.

ROMA Tutto rinviato a metà della prossima settimana. La rottura non c’è ancora stata ma nella riunione di ieri sono volati gli stracci. La delegazione di Iv chiede il ...

Ipotesi elezioni con una crisi di Governo? Ci si ragiona ma, l'infettivologo Massimo Galli le boccia. Per lui, al di là dei possibili sviluppi politici, non è ancora il momento di pensare alle urne ...

