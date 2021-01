LIVE Slittino | Singolo maschile Sigulda 2021 in DIRETTA | Loch in testa a metà gara | parte la seconda manche!

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, TV e streaming 12:09 Marian Skupek fa segnare il secondo tempo di manche ma vola ingrazie al vantaggio conquistato nella prima. 12:07 Il primo atleta a scendere è stato il rumeno Theodor Andrei Aurelian Turea, che migliora notevolmente il tempo fatto segnare nella prima manche. 12:05 Ben ritrovati amici lettori, è tutto pronto per lanza della11:43 Piccola pausa prima dellamanche. 11:42 In casa Italia Lukas Gufler si trova in ventisettesima posizione, mentre Kevin Fischnaller in diciannovesima. 11:40 La classifica dopo la prima manche recita: Felix48.025 Johannes Ludwing 48.069 (+0.044) Arturs Darznieks 48.098 (+0.073) Dominik Fischnaller 48.114 ...