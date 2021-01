La preoccupazione dei rianimatori | ' Almeno per due mesi terapie intensive saranno ancora piene'

GiuseppeConteIT : Seguo con grande preoccupazione quanto sta accadendo a #Washington. La violenza è incompatibile con l’esercizio dei… - AzzolinaLucia : Quello che sta succedendo in queste ore a #Washington desta sgomento e preoccupazione. Odio e violenza vanno condan… - ivanscalfarotto : Seguiamo gli eventi che si stanno verificando a #Washington con angoscia ed estrema preoccupazione. La profanazion… - GBorzillo : @denisbellini1 @Inter quindi faccio fatica a capire tutta la preoccupazione dei tifosi. poi, se qualcuno mi spiega, sono assai felice. - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : preoccupazione dei

MessinaToday

Con la crisi in atto, l’ultima preoccupazione di un’Amministrazione comunale dovrebbe essere il green e le piste ciclabili. Dovrebbe, anzi preoccuparsi di come salvare l’economia delle imprese e delle ...[MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA] Provvidenziale intervento ad Adria (Rovigo) della Polizia di Stato per porre fine alla violenza e ai maltrattamenti di un uomo, che puniva i suoi figli provocando dolore f ...