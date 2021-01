Kate Middleton e il suo royal look

(Di sabato 9 gennaio 2021) Oggi 9 Gennaio è il Compleanno diche spegne ben 39 candeline. La Duchessa di Cambridge è stata nominata fashion influencer dell’anno. Lo rivela la classifica annuale stilata da LovetheSales.com, il sito web che raccoglie i dati delle vendite nel mondo. A quando pare idisono più apprezzati rispetto aisfoggiati dalle popolarissima cognata Meghan Markle. Abito floreale di-photo credits:fanpage, fashion influencer Catherine, duchessa di Cambridge, nota al mondo come, è la moglie del principe William D’Inghilterra. Nata a Reading e cresciuta presso Chapel Row. Ha studiato storia dell’arte in Scozia all’Università di St ...

Nata il 9 gennaio 1982, l'ex timida borghese che veniva bullizzata a scuola ha saputo trasformarsi nell'amatissima duchessa che non sbaglia un colpo. Merito della sua vocazione (tutta da copiare) a in ...Kate Middleton compie 39 anni il 9 gennaio. Tutti i suoi segreti di bellezza (che forse non consocevate). Dalla skincare ai capelli ...