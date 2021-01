Inter | senti Bergomi | “I nerazzurri non sono costretti a vincere | non vedo la rosa superiore alle altre”

Leggi su sportface

(Di sabato 9 gennaio 2021) “L’non è costretta a. Io credo che questo sia un campionato molto equilibrato, e alla fine vincerà chi sarà capace di avere “pazienza” ed equilibrio. Il cammino è lungo, la stagione è particolare e inciampare di tanto in tanto ci sta. Bisogna essere bravi a non esaltarsi troppo quando si vince né deprimersi dopo una sconfitta”. Queste le parole di Beppe, ex, sulla situazione dei neroazzurri in un’vista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “Capisco che l’dopo il secondo posto dello scorso anno può migliorare solo vincendo, ma nel calcio nulla è scontato – ha detto-. Quando perde l’la critica è pesante, se succedefa meno clamore e non è giusto”. “Non ...