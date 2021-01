Indonesia: precipita in mare aereo partito da Jakarta (Di sabato 9 gennaio 2021) Un Boing 737 della compagnia aerea low-cost Indonesiana Sriwijaya Air è caduto in mare poco dopo il decollo da Jakarta, Indonesia. Sul volo, che avrebbe dovuto raggiungere la città Pontianak, c’erano 62 persone: 2 piloti, 4 membri dell’equipaggio e 56 passeggieri. Tra i passeggieri vi erano 3 neonati e 7 bambini. La autorità locali avevano Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) Un Boing 737 della compagnia aerea low-costna Sriwijaya Air è caduto inpoco dopo il decollo da. Sul volo, che avrebbe dovuto raggiungere la città Pontianak, c’erano 62 persone: 2 piloti, 4 membri dell’equipaggio e 56 passeggieri. Tra i passeggieri vi erano 3 neonati e 7 bambini. La autorità locali avevano

