**Governo: P. Chigi, 'falsa ricostruzione su incontro con Grassi'** (2) (Di sabato 9 gennaio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – "La precisazione di Palazzo Chigi, però, incredibilmente è stata riportata da Repubblica in maniera parziale e del tutto scorretta, così da stravolgerne il senso e da lasciare in piedi l'accusa più grave, cioè quella dell'offerta di incarichi. Si tratta di una gravissima mancanza e manipolazione da parte di Repubblica, a cui pure era stata smentita con estrema chiarezza la circostanza riportata dal senatore Grassi. Smentita che Repubblica aveva l'obbligo di pubblicare integralmente", si legge ancora. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

