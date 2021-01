Dalot: “Siamo contenti di riavere Ibra, vogliamo confermare il primo posto” (Di sabato 9 gennaio 2021) Poco prima dell’anticipo del sabato sera contro il Torino, il portoghese del Milan Diogo Dalot ha parlato così ai microfoni di Milan TV: “Dovremo stare attenti, loro si difendono bene e poi ripartono forte in avanti. Siamo concentrati, Siamo primi in classifica e vogliamo rimanerci. Dobbiamo continuare così. Ibrahimovic? Siamo contenti di riaverlo, è pronto”. Foto: Twitter personale Dalot L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021) Poco prima dell’anticipo del sabato sera contro il Torino, il portoghese del Milan Diogoha parlato così ai microfoni di Milan TV: “Dovremo stare attenti, loro si difendono bene e poi ripartono forte in avanti.concentrati,primi in classifica erimanerci. Dobbiamo continuare così.himovic?di riaverlo, è pronto”. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

