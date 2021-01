Covid, «epidemia fuori controllo, ora un nuovo giro di vite»: l'allarme di Cts e Cabina di regia (Di domenica 10 gennaio 2021) «Quasi tutto il Paese si colloca ad un rischio moderato o alto di una epidemia non controllata e non gestibile». allarme rosso della Cabina di regia insediata presso la direzione generale... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 10 gennaio 2021) «Quasi tutto il Paese si colloca ad un rischio moderato o alto di unanon controllata e non gestibile».rosso delladiinsediata presso la direzione generale...

Agenzia_Ansa : #Ippolito: 'Il vaccino #ReiThera è sicuro, picco per la risposta a 4 settimane. Il #vaccino prevede una sola dose.… - StefaniaVaselli : RT @GustavoMichele6: Decessi per covid raddoppoliati negli ultimi due mesi ed Epidemia fuori controllo. Ora l'ideale è mescolare un po' di… - Emergenza24 : BREAKING [09.01-21:20] #Worldwide #Mondo +++RECORD DI DECESSI : +14.000 IN 24 ORE+++ #epidemia #polmonite da… - Mauri71o : RT @GustavoMichele6: Decessi per covid raddoppoliati negli ultimi due mesi ed Epidemia fuori controllo. Ora l'ideale è mescolare un po' di… - WomanfromTokyo2 : RT @repubblica: Molinette di Torino, inchiesta di Procura e Nas per epidemia dopo tre morti in reparto per il Covid -