Con app Covidzone.info una guida sempre aggiornata ai colori delle regioni (Di sabato 9 gennaio 2021) Non è facile barcamenarsi tra i colori delle regioni in questo momento ma la web app Covidzone.info è stata appositamente creata per orientare gli italiani nell'attuale periodo caratterizzato ancora dalla pandemia. Si tratta di uno strumento sempre aggiornato sulle regole e restrizioni che riguardano ogni angolo d'Italia, in maniera semplice e funzionale. L'app Covidzone.info è stata pensata proprio per raccogliere tutte le disposizioni anti Covid così come comunicate dal Governo. L'applicativo web è stato programmato da quattro ingegneri under 35: Giammarco Vergara, Francesca Giannino, Reda Aissaoui e Adriano De Marino. L'obiettivo è stato quello di rendere un servizio del tutto gratuito agli italiani, davvero importante.

