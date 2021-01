Caterina Cianfa si racconta | “Grazie a Brignano ho visto la luce in fondo al tunnel”

Leggi su romanotizie24

(Di sabato 9 gennaio 2021) Siamo abituati a vedere tutto in maniera negativa in questo periodo. Il Coronavirus ha destabilizzato le nostre vite, ricordandoci quanto siano importanti i rapporti umani. Tanti ambiti professionali sono stati colpiti dalla pandemia, tra questi anche quello dell’arte: niente più concerti e spettacoli, cinema e teatri chiusi e artisti letteralmente allo sbaraglio. Enricoha provato a dare un messaggio di speranza con il suo spettacolo “Un’ora sola vi vorrei”. La sceneggiatura era stato impostata per la messa in scena nei teatri, ma tutto è stato riadattato per poter andare in onda in televisione sulla Rai. Nelle ultime due puntate lo showman ha voluto la presenza dei giovani attori alle prime armi per lanciare un messaggio di speranza., attrice romana che si è formata artisticamente a Los Angeles, ha ...