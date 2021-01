Benevento-Atalanta 1-4, un super Ilicic mette k.o. le Streghe (Di sabato 9 gennaio 2021) Benevento e Atalanta si sfidano sotto la pioggia del Ciro Vigorito nel primo anticipo della 17esima giornata di Serie A . Ilicic sblocca il match al 30' con una magia, in mezzo a tre avversari, Sau ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021)si sfidano sotto la pioggia del Ciro Vigorito nel primo anticipo della 17esima giornata di Serie A .sblocca il match al 30' con una magia, in mezzo a tre avversari, Sau ...

Atalanta_BC : ?? Il nostro 11 titolare! ???? Our #StartingXI to face Benevento! ? Presented by @Plus500 #BeneventoAtalanta… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Benevento 0-1 Atalanta #SSFootball - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - raffaelericci13 : RT @_grazy87: Benevento - Juventus: 1-1 Benevento - Atalanta: 1-4 - LibertyMbabazi : RT @WilliamHill: Atalanta's last five games. ?? ? 1-4 vs Benevento ? 3-0 vs Parma ? 5-1 vs Sassuolo ?? 2-2 vs Bologna ? 4-1 vs Roma One wo… -