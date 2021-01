Anna Kuliscioff | la dottora dei diritti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 gennaio 2021) La madonna russa, la straniera, “l’uomo che viceversa è una donna” (lettera di Labriola A.) e molti altri nomi, ma adpiaceva “dei poveri“. Rivoluzionaria, fondatrice del partito socialista, ha combattuto per idelle donne, in particolare quelle della classe operaia. Una vita rivoluzionaria Dubbia è la data di nascita, si immagina il 1855, così come il luogo, generalmente riconosciuto in Crimea. Sappiamo però che nel 1871 si iscrive all’università di Zurigo per studiare Filosofia, assecondando la propria passione. Per ordire dello zar è costretta a rientrare in Russia ereagisce abbracciando l’andata verso il popolo, ovvero il lavoro al fianco dei contadini per condividerne la condizione di miseria. Viaggia, o per meglio dire scappa, da un luogo all’altro ...