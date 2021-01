‘Amici 20’, Riccardo Guarnaccia è fidanzato con una delle allieve della scuola? (Foto) (Di sabato 9 gennaio 2021) È appena andata in onda la consueta puntata pomeridiana di Amici di Maria De Filippi. Il talent show, giunto alla sua ventesima edizione, è ormai una scuola di formazione, ma anche un trampolino di lancio per cantanti e ballerini. Mai come quest’anno, sono molte le coppie che si sono formate tra gli allievi della scuola. In particolare, se il cantante Aka7even e la ballerina Martina Miliddi avevano mostrato interesse reciproco immediatamente, per Sangiovanni e Giulia Stabile ci è voluto del tempo. Solo pochi giorni fa, infatti, è arrivato il loro primo bacio. Complice la convivenza in casetta, i ragazzi trascorrono molto tempo insieme ed è quanto successo anche a due ballerini, Rosa Di Grazia e Riccardo Guarnaccia. I due erano entrambi impegnati, ma questo non li aveva frenati dal coltivare ... Leggi su isaechia (Di sabato 9 gennaio 2021) È appena andata in onda la consueta puntata pomeridiana di Amici di Maria De Filippi. Il talent show, giunto alla sua ventesima edizione, è ormai unadi formazione, ma anche un trampolino di lancio per cantanti e ballerini. Mai come quest’anno, sono molte le coppie che si sono formate tra gli allievi. In particolare, se il cantante Aka7even e la ballerina Martina Miliddi avevano mostrato interesse reciproco immediatamente, per Sangiovanni e Giulia Stabile ci è voluto del tempo. Solo pochi giorni fa, infatti, è arrivato il loro primo bacio. Complice la convivenza in casetta, i ragazzi trascorrono molto tempo insieme ed è quanto successo anche a due ballerini, Rosa Di Grazia e. I due erano entrambi impegnati, ma questo non li aveva frenati dal coltivare ...

